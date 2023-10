Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Angeblich Arbeitssuchender entpuppte sich als Dieb - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 2200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 43-Jährige am Mittwochnachmittag verursachte, als sie beim Ausparken mit ihrem Audi den Mazda eines 67-Jährigen beschädigte. Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Hasennest".

Essingen: Angeblich Arbeitssuchender entpuppte sich als Dieb

Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1600 Euro erbeutete ein Unbekannter bei einem Diebstahl am Mittwochvormittag. Eine Anwohnerin der Gartenstraße beobachtete gegen 11.45 Uhr einen Mann, der über den Hofraum ihrer Nachbarin in Richtung Straße ging. Sie sprach den Unbekannten an, der ihr gegenüber angab, auf Arbeitssuche zu sein. Die Bewohnerin des Nachbarhauses hielt sich zu dieser Zeit im Garten auf, wobei sie offenbar die Kellertüre offenstehen ließ. Als die Frau nach dem Hinweis ihrer Nachbarin nachschaute, bemerkte sie das Fehlen der Gegenstände. Der Unbekannte ist ca. 30 Jahre alt und schlank und wurde von der Zeugin als Nordafrikaner oder Araber beschrieben. Der Mann trug dunkle Kleidung und hatte eine schwarze Herrenhandtasche dabei. Hinweise auf den Mann bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr versuchten Unbekannte, die Türe einer Kellerwohnung in der Danneckerstraße aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Radfahrer leicht verletzt

An der Einmündung Kapuzinerweg / Dalkinger Straße übersah ein 66 Jahre alter Skoda-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr einen 51-jährigen Radfahrer. Er erfasste diesen mit seinem Fahrzeug, wodurch der 51-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1100 Euro.

Riesbürg: Unfall beim Rangieren

Eine 41-Jährige verursachte am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als sie beim Rangieren mit ihrem Ford Fiesta auf dem Parkplatz der Grundschule in der Schulstraße einen Hyundai streifte.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 64-Jähriger seinen VW Polo am Mittwoch auf der Kreisstraße 3267 zwischen Schwäbisch Gmünd und Herlikofen anhalten. Ein 78-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Heubach: Fahrzeug übersehen

Mit ihrem VW Polo fuhr eine 24-Jährige am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr aus einer Parklücke in der Gmünder Straße heraus, wobei sie den Mercedes Benz einer 51-Jährigen übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 4000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 38-Jähriger am Mittwochmittag verursachte. Mit seinem VW Golf fuhr er gegen 13.35 Uhr auf der Straße "Zeisig" auf den Honda eines 31-Jährigen auf, der in eine andere Straße abbog. Der 31-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro entstand. Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen kam eine 30-Jährige mit ihrem BMW von der Straße ab und beschädigte die Leitplanken und eine Notrufsäule. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Zur Bergung des Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahn war die Freiwillige Feuerwehr Westhausen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell