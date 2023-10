Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Raubdelikte - Baugerät entwendet

Aalen (ots)

Winnenden: Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt in Haft

In der Nacht zum Mittwoch, den 20.09.2023 gegen 1:30 Uhr kam es vor einer Bar in der Ringstraße zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 24-jähriger Mann soll hierbei einem 50-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Als ein 46 Jahre alter Mann hinzukam, um dem 50-Jährigen zu helfen, soll auch dieser vom 24-Jährigen sowie einem 29-jährigen Mann mittels Schlägen und Tritten angegriffen worden sein, sodass auch dieser zu Boden ging. Danach sollen die beiden Männer dem 46-Jährigen dessen Smartphone sowie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ das Amtsgericht Stuttgart gegen beide deutschen Tatverdächtigen Haftbefehle sowie Beschlüsse zur Durchsuchung ihrer Wohnungen. Der 24-Jährige wurde am 20.09.2023 festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt; dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 29-Jährige konnte zunächst nicht festgenommen werden. In seiner Wohnung wurde eine Aufzuchtanlage für Marihuana samt mehrerer Marihuanapflanzen, ca. 50 Gramm Marihuana sowie ein größerer Bargeldbetrag aufgefunden.

Am Sonntag, den 01.10.2023 wurde der 29-jährige Tatverdächtige festgenommen und am Montag, den 02.10.2023 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Winnenden: Tankstelle überfallen

Am Dienstagmorgen wurde in der Waiblinger Straße eine Tankstelle überfallen. Kurz vor 7.30 Uhr betrat der Tatverdächtige den Tankstellenshop und bedrohte mit einem mitgeführten Messer eine Angestellte und forderte Geld. Das 27-jährige Opfer händigte daraufhin den Kasseninhalt dem Tatverdächtigen aus, der damit umgehend zu Fuß in Richtung des Wohngebiets "Lange Weiden" flüchtete. Das Opfer blieb bei dem Überfall körperlich unversehrt. Die Polizei wurde nach dem Überfall alarmiert und leitete Fahndungsmaßnahmen auch unter Hinzuziehung es Polizeihubschraubers ein, die ohne Erfolg blieben.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Er war zwischen 20 und 30 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einem schwarzen Schal, dunkler Jogginghose und Sportschuhen.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Vorfall.

Von Bedeutung wäre, ob im Umfeld des Tatorts, insbesondere auch auf dem unmittelbar an das Tankstellengelände angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen wurden. Eingehende Hinweise werden unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

Sulzbach an der Murr: Baugerät entwendet

Auf einer Baustelle nahe der Gartenstraße wurde bei der Brücke an der "Lauter" zwischen Freitag und Mittwoch eine Rüttelplatte im Wert von ca. 25000 Euro. Zum Verladen des schweren Baugerätes wurde offenbar ein auf dem Baugelände abgestellter Radlader verwendet. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell