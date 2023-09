FW-M: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (Milbertshofen)

München (ots) - Mittwoch, 20. September 2023, 16.46 Uhr Geisenhausenerstraße Auf einer Baustelle in Obersendling ist ein 49-Jähriger von einem umstürzenden Treppenteil tödlich verletzt worden. Bauarbeiter waren auf einer Baustelle in der Geisenhausenerstraße am Arbeiten, als plötzlich ein Treppenteil umstürzte und einen 49-Jährigen unter sich begrub. Sofort wählten seine Kollegen den Notruf der Feuerwehr. Als ...

