Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Exhibitionist am Enzufer aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch (23.08.2023) gegen 17.00 Uhr am Enzufer zwischen Untermberg und Bissingen aufgetreten ist. Eine 35 Jahre alte Frau sonnte sich am Enzufer nahe des Sägmühle in der Jahnstraße, als sie plötzlich von einem nackten Mann überrascht wurde. Dieser kam aus der Enz auf sie zu und manipulierte währenddessen an seinem Penis. Als die 35-Jährige ihn anschrie, ging er wieder an das gegenüberliegende Enzufer zurück. Wenig später fuhr er mit einem Mountainbike davon. Zu diesem Zeitpunkt war der etwa 30 bis 35 Jahre alte, ca. 180 cm große Mann, der kurze dunkelblonden Haare hat, mit einem gelben Tanktop bekleidet und trug eine orange getönte Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel.: 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell