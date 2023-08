Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim/Sersheim: Betrügerische Anrufe durch angeblichen Gerichtsvollzieher

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (21.08.2023) gegen 09.45 Uhr und Dienstag (22.08.2023) gegen 08.50 Uhr erhielten eine 56 Jahre alte Sersheimerin und eine 47-jährige Sachsenheimerin einen Anruf vermutlich ein und desselben noch unbekannten Mannes. Dieser gab sich als Gerichtsvollzieher von Amtsgerichten im Landkreis Ludwigsburg aus. Er versuchte den beiden Frauen durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft zu machen, dass aufgrund von unbezahlten Rechnungen eine Zwangsvollstreckung anstehe. Hierfür kündigte der Unbekannte einen Besuch für den nächsten Tag an. Beide Geschädigten waren skeptisch und riefen postwendend bei dem ihnen genannten Amtsgericht an, um zu erfahren, dass es sich bei dem Anruf mutmaßlich um einen Betrugsversuch handelte. Sie erhielten beide keine weiteren Anrufe und auch der angekündigte Besuch am Folgetag blieb aus. Ein Schaden ist in beiden Fällen ebenfalls nicht entstanden.

