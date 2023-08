Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: 14-Jähriger begrapscht jüngere Mädchen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen 14 Jahre alten Jugendlichen, der am Dienstag (22.08.2023) gegen 19.30 Uhr in einem Freibad in Asperg drei jüngere Mädchen begrapscht hat. Die ersten Berührungen seitens des Tatverdächtigen im Vorbeischwimmen nahm eine Zwölfjährige noch als zufällig war. Doch plötzlich griff er einem weiteren ebenfalls zwölf Jahre alten Mädchen mit beiden Händen an den Po und drückte zu. Außerdem fuhr er mit beiden Händen am Oberkörper einer Elfjährigen entlang. Die Mädchen wehrten sich hierauf gegen den 14-Jährigen, worauf ein gleichaltriger Begleiter des Jungen versuchte ihn von den Mädchen wegzuziehen. Auch andere Badegästen wurden nun auf den Vorfall aufmerksam. Im weiteren Verlauf weigerte sich der Tatverdächtige, nach einer Aufforderung durch den Bademeister, zunächst das Becken zu verlassen. Schließlich wurde die Polizei alarmiert, die nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell