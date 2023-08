Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Exhibitionist festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann wurde am Dienstag (22.08.2023) gegen 19:20 Uhr in Ludwigsburg vorläufig festgenommen, nachdem er mit exhibitionistischen Handlungen aufgefallen war. Ein 32-Jähriger stellte den 50-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Schlossstraße sitzend fest. Dieser hatte hierbei sein Glied aus der Hose hängen und manipulierte an diesem herum. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den sichtlich stark alkoholisieren Mann fest und brachten ihn auf das Polizeirevier Ludwigsburg. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

