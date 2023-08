Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Bundesstraße 464 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (22.08.2023) gegen 18:15 Uhr auf der Bundesstraße 464 im Bereich Holzgerlingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 22-jähriger Seat-Lenker befuhr die B 464 (Umgehungsstraße) in Richtung Weil im Schönbuch auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe einer Tankstelle an der B 464 soll ein silberner Audi ihn überholt und auf seine Fahrspur gewechselt haben. Hierbei soll er so knapp vor dem Seat eingeschert haben, dass der 22-Jährige Lenker sein Fahrzeug stark abbremsen und nach rechts zum Ausweichen lenken musste um eine Kollision zu verhindern. Hierbei touchierte er die Leitplanke rechts neben der Fahrbahn, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer des silberner Audi, der eine Tübinger Zulassung (TÜ-) gehabt haben soll, unerlaubt weiter. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell