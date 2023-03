POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots) - Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalinspektion Wittlich führt seit Februar diesen Jahres Ermittlungen gegen einen 38-jährigen aus dem Bereich Euskirchen. Der 38-jährige stand in Verdacht Handel mit Heroin und Kokain in nicht geringer Menge zu betreiben. Am Samstag, den 11.03.2023 erfolgte die Festnahme des Beschuldigten sowie einer 42-jährigen Kurierfahrerin in Prüm auf dem Rewe ...

