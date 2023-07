Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Bargeld aus Spind im Freibad

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag wurden zwischen 13 Uhr und 15 Uhr mehrere Spinde im Bereiche des Freibads in der Beethovenstraße aufgebrochen und durchwühlt. Durch eine Zeugin wurde der Sachverhalt bei der Polizei gemeldet. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass mehrere Spinde geöffnet waren. Ein 34-Jähriger stellte fest, dass sein Geldbeutel aus dem Spind entwendet wurde. Andre Wertsachen hingegen wurden von den bislang unbekannten Tätern zurückgelassen. In einer Herrentoilette konnte schließlich die entwendete Geldbörse mitsamt Inhalt aufgefunden werden. Einzig das Bargeld fehlte und konnte auch nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Hockenheim aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Hockenheim zu melden, unter: 06205-28600.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell