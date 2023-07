Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Goldkette durch Trickdiebstahl entwendet

Mannheim (ots)

Ein 36-Jähriger befand sich am Sonntag gegen 20 Uhr vor einem Imbiss in der Mittelstraße. Hier wurde er durch einen 23-Jährigen angesprochen und unmittelbar umarmt. Er klopfte ihm auf die Brust und zeigte sich freundlich und kumpelhaft. Anschließend ging der 23-Jähige in Richtung 'Alter Meßplatz'. Kurz darauf stellte der 36-Jährige das Fehlen seiner Goldkette fest, welche er um den Hals getragen hatte. Er ging dem 23-Jährigen hinterher und traf auf diesem Wege auf Polizeibeamte, die er ansprach und um Hilfe bat. Auf einem nahegelegenen Parkplatz konnte der 23-Jährige von den Polizisten ausfindig gemacht und angesprochen werden. Der Tatverdächtige sollte noch auf dem Parkplatz festgenommen werden, wogegen er sich körperlich zur Wehr setzte. Nach kurzer Rangelei konnte der 23-Jährige festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht werden. Das Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt.

