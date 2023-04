Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Einbruchsmeldung erfolgt Festnahme

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Über einen versuchten Einbruch in eine Wohnung in Hermsdorf informierte Mittwochnachmittag ein 46-jähriger Zeuge. Als die Beamten vor Ort eintrafen, notierten sie die Personalien des Anrufers. Und wie sich herausstellte, war dieser kein Unbekannter, sowohl bei der Polizei als auch bei der Justiz. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, welcher sogleich vollstreckt wurde. Um die für heute angesetzte Haftvorführung vor Gericht zu gewährleisten, verbrachte der 46-Jährige die Nacht in den polizeilichen Gewahrsamsräumen. Wegen des gemeldeten Sachverhaltes wurde selbstredend die entsprechende Anzeige aufgenommen. An der Wohnungstür fanden sich dementsprechende Spuren.

