BPOL-TR: Mit Haftbefehl Gesuchter uriniert an Bundespolizeirevier

Koblenz (ots) - Am Samstagmorgen wurde ein alkoholisierter Reisender vom Zugpersonal des ICE 921 am Hauptbahnhof Koblenz an die Bundespolizei übergeben. Der 56-Jährige war nicht wegefähig - ein freiwilliger Atemalkohol-Test ergab 2,85 Promille. Der telefonisch verständigten Ehefrau war der Zustand ihres Mannes egal, sie zeigte kein Interesse an der Angelegenheit ...

