BPOL-TR: Familie reist unerlaubt ein - Vater muss zudem in Haft

Trier (ots) - Die Bundespolizei nahm am Mittwochmorgen einen aus der Jugendhaftanstalt in Luxemburg entwichenen Strafgefangenen am Bahnhof Igel fest. Der 17-jährige Portugiese war am 21.3.2023 aus der Jugendhaftanstalt in Luxemburg ausgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Bei einer Durchsuchung wurden 6,5 Gramm Haschisch in seiner Unterhose aufgefunden und ...

