BPOL-TR: Bundespolizei nimmt zwei Straftäter fest

Trier/Prüm (ots) - Bei Personenkontrollen nahm die Bundespolizei am Monat zwei Straftäter in Trier und Prüm fest. Nachmittags einen 24-jährigen Marokkaner im Stadtgebiet Trier. Der Mann reiste zuvor ohne Ausweispapiere ins Bundesgebiet ein und äußerte noch während der Kontrolle ein Schutzersuchen. Ermittlungen ergaben, dass er bis zum 8.3.2023 in Luxemburg wegen eines Gewaltdeliktes im Gefängnis saß. In ...

