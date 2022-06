Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schüler im Zug bestohlen

Bundespolizei sucht Unbekannten mit Security-Bekleidung

München (ots)

Ein unbekannter Mann sprach einen 15-Jährigen Schüler an zwei Tagen auf dem Weg zur Schule in einem Zug von Weilheim nach Huglfing an. Dabei trug er Oberbekleidung, die den Eindruck erweckte er wäre Security-Mitarbeiter und entwendete ihm ein Parfum sowie eine Schere. Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise. Am Montag und Dienstag (20. / 21. Juni) befand sich der Schüler aus Weilheim jeweils zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr in einem RE in Richtung Huglfing, als der unbekannte Mann ihn ansprach. Der Unbekannte, der eine Weste mit der Aufschrift "Security" trug, durchsuchte den Rucksack des Jugendlichen und entwendete ein Parfum bzw. eine Schere aus angeblichen Sicherheitsgründen. Der Schüler konnte den Mann wie folgt beschreiben:

-Dunkle Haare, seitlich rasiert, oben ca. 3cm -Bauchansatz -Bekleidung: Schwarzes Oberteil, vermutlich Weste ("SECURITY"-Aufschrift am Arm); schwarze Hose -Sonnengebräunte Haut -Sprache: Hochdeutsch (Schwierigkeit bei Aussprache einzelner Wörter)

Personen oder potentielle weitere Opfer, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion München unter 089 515 550 1111 zu melden.

Gegen den Unbekannten besteht der Verdacht der Nötigung und des Diebstahls.

