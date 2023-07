POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Katholischen Pfarramt in Neuerburg

Schönecken (ots) - In der Nacht vom 06.07.2023 auf den 07.07.2023 kam es in der Ortslage Schönecken zu einem Diebstahl eines orangenen E-Bikes der Marke Raymon. Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen Rückfragen bitte an: Mit freundlichen Grüßen ...

