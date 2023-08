Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gem. Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.08.2023) um 16.20 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 81 von Würzburg in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach, ein Verkehrsunfall. Der 44-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die mittlere Fahrspur und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Fahrspur. Dort prallte er in die Fahrerseite des auf gleicher Höhe fahrenden Sattelzuges Iveco eines 38-jährigen Fahrers. Der Pkw stellte sich quer, überschlug sich und rutschte mehrere Meter auf dem Dach über den mittleren Fahrstreifen, bis er dort auf dem Dach zum Liegen kam. Durch das Überschlagen wurden der Pkw-Lenker, die 9-jährige Mitfahrerin und der 7-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Zur Untersuchung wurden sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 38-jährige Fahrer des Sattelzugs und seine 33-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Es waren zwei Rettungswagen, die Feuerwehr Korntal-Münchingen sowie die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz. Zur Bergung des VW Golf mussten der rechte und die mittlere Fahrspur kurzzeitig gesperrt werden. Hierdurch staute sich der Verkehr auf einer Länge von fünf Kilometern.

