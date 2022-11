POL-WES: Dinslaken - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Polizistin leicht verletzt

Xanten (ots) - Nach dem Einbruch in einen Friseursalon sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte warfen die Scheibe der Eingangstür an der Straße Im Niederbruch mit einem Stein ein. Ob sie in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 6.20 Uhr, etwas stahlen, ist noch unklar. Die Polizei Xanten bittet Zeugen, dass sie sich bei ihr unter der Telefonnummer 02801 / 71420 melden. Kontakt für Medienvertreter: ...

