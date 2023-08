Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Handgreifliche Auseinandersetzung in Freibad

Ludwigsburg (ots)

In einem Freibad in Oberstenfeld kam es am Mittwoch (23.08.2023) gegen 19.00 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Ein 42-Jähriger wollte eine der Rutschen benutzten, die jedoch von einer zehnköpfigen Personengruppe blockiert worden sein soll. Der 42-Jährige sprach die Männer und Frauen darauf an und bat darum, die Rutsche freizugeben. Dem kam die Gruppe nach. Als der 42-Jährige jedoch unten im Becken ankam, wurde er bereits von mehreren Personen erwartet. Nachdem er das Becken verlassen hatte, wurde er von drei Männern im Alter von 20, 24 und 29 Jahren umringt. Im weiteren Verlauf hielt einer der drei den Geschädigten fest, während ein weiterer ihn trat. Daraufhin entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, bei der drei Personen, darunter auch der 42-Jährige, leicht verletzt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

