Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Pkw beschädigt, Unfallflucht und Unfall unter Alkoholeinfluss

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Während ein 46-jähriger Mann den Kofferraum seines geparkten VW am Montagabend gegen 17:45 Uhr im Kärntner Weg kurzzeitig offenstehen ließ und sein Fahrzeug verließ, entwendete ein Dieb einen Rucksack aus dem Kofferraum. In diesem befanden sich etwa 300 Euro Bargeld, mehrere Scheckkarten und ein Mobiltelefon. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Untermünkheim: Pkw beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hohenloher Straße beschädigte ein Vandale einen geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 14:55 Uhr beschädigte ein Lkw-Fahrer vermutlich beim Wenden zwei geparkte Pkws auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Raiffeisenstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gerabronn: Unfall unter Alkoholeinfluss

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 46-jähriger Fahrer eines Citroen Jumpers am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr auf seiner Fahrt in der Wittenweiler Straße in Fahrtrichtung Wittenweiler nach links und kollidierte hier mit einem geparkten VW Multivan. Durch den Zusammenstoß lösten sich Aufbauten und Fahrzeugteile und von dem Citroen und beschädigte ein weiteres Fahrzeug der Marke Audi. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Bei dem 46-jährigen Citroen-Fahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,86 Promille. Sein Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell