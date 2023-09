Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mit Knallbomben beworfen + Baumschutzbügel und Warnbarke überfahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Mit Knallbomben beworfen

Eine Gruppe aus drei Jungs bewarf offenbar am letzten Samstag eine ihnen wohl nicht bekannte Gruppe von drei 14-jährigen Mädchen mit Knallbomben. Eine davon traf ein Mädchen am Finger und verursachte eine leichte Verletzung. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr zunächst in der Herrenwaldstraße auf den Treppen bei der Unterführung, die in Richtung Innenstadt führt. Ein weiteres Zusammentreffen der zwei Gruppen fand wenige Minuten später auf der anderen Seite der Unterführung statt. Auch hier warfen die Jungs wohl wieder mit Knallbomben, zudem beleidigten zwei von ihnen eins der Mädchen. Erst als eine von ihnen die Polizei erwähnte, entfernten sich die Jungs. Bei ihnen handelt es sich den Beschreibungen zufolge um drei etwa Elf- bis Zwölfjährige. Einer von ihnen ist ungefähr 160 cm groß, seine dunklen Harre trug er auf dem Kopf etwas länger und gelockt, an den Seiten rasiert. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneakers. Die Jogginghose wies auf den Unterbeinen weiße Applikationen in Form von drei Streifen auf. Der zweite ist ähnlich groß und hat dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war dieser mit einem roten T-Shirt, einer grauen Jogginghose mit schwarzen Applikationen, weißen Sneakers und einer schwarzen Bauchtasche. Der dritte von ihnen ist etwas kleiner als die beiden anderen und hatte ebenfalls dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war dieser mit einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Jogginghose und weißen Sneakers. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen: Wem ist der Vorfall aufgefallen? Wer kann die Angaben ergänzen oder bestätigen? Wem kommen die beschriebenen Jungs bekannt vor, so dass Angaben zur Identität, Anschrift oder den üblichen Aufenthaltsorten gemacht werden können? Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Marburg- Wehrda: Baumschutzbügel und Warnbarke überfahren

Vermutlich auf dem Weg von Wehrda nach Marburg kam ein unbekannter Autofahrer in der Wehrdaer Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er zwischen letztem Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, zwei Baumschutzbügel und eine festmontierte Warnbarke. Anstatt sich um den etwa 600 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte unerlaubt weiter. Die Marburger Unfallermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell