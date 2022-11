Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Semd, Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

DA-DI, Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag, den 03.11 kam es zwischen 14:00 und 17:00 Uhr in Groß-Umstadt-Semd in der Heinrichstraße auf Höhe eines Friseursalons zu einem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug einer 38-Jährigen Groß-Umstädterin befand sich geparkt am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte die linke Front des Fahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem weißen Volkswagen der Geschädigten wird auf mindestens 2000EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071-9656-0 entgegen. Berichterstatter: Rapp, POK

