POL-DA: Heppenheim: Motorhaube zerkratzt/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) - Ein "Am Sommerdamm" geparkter Opel geriet in der Nacht zum Freitag (04.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen aus dem Innenraum anschließend einen dort abgelegten Regenschirm mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

