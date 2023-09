POL-MR: Vermisster aus Bad Endbach aufgefunden

Marburg-Biedenkopf (ots) - Fronhausen: Einbrecher stiehlt Schmuck In der Rathausstraße brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Einbrecher zwischen 15.00 Uhr am Montag (04.09.23) und 13.00 Uhr am Mittwoch (06.09.23) über ein Obergeschossfenster in das Gebäude ein. Dort ...

