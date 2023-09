Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Kontrolle hat Folgen + Rad und E-Bike verschwunden + Motorhaube beschädigt + An Tür gehebelt + Polizei sucht verletzten Radfahrer + Ladung verloren - Polizei sucht Zeugen +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Mit gestohlenen Kennzeichen, ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag (07.09.2023) gegen 19.40 Uhr ein Golf auf, der offenbar zwischen Ronhausen und Cappel zu schnell unterwegs war. Zudem befanden sich an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen. Sie stoppten den 40-jährigen Fahrer auf der Umgehungsstraße in Cappel. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache durfte er wieder gehen.

Stadtallendorf: Fahrrad weg

Ein Pedelec des Herstellers Vanmoof ließ ein Fahrraddieb in der Weserstraße mitgehen. Das schwarze E-Bike stand zwischen 21.45 Uhr am Mittwoch (06.09.2023) und 06.00 Uhr am Donnerstag (07.09.2023) bei den Fahrradständern einer Eisengießerei. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des etwa 1.200 Euro teuren Bikes nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/93050 entgegen.

Gladenbach: Motorhaube beschädigt

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem PKW kosten, nachdem ein Unbekannter den geparkten PKW auf dem Gelände eines Autohauses in der Bahnhofsstraße beschädigte. Zeugen die in diesem Zusammenhang am Donnerstag (07.09.23) zwischen 10.00 und 11.00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Marburg: E-Bike weg

Auf ein E-Bike des Herstellers Pedelec hatte es ein Fahrraddieb bei den Fahrradständern des Erwin-Piscator-Hauses in der Savignystraße abgesehen. Der Unbekannte brach das Schloss des blauen Bikes am Donnerstag (07.09.23) zwischen 07.45 Uhr und 13.10 Uhr auf und suchte mit dem Rad das Weite. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des etwa 2.000 Euro teuren Bikes nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Eingangstür aufgehebelt

Ein unbekannter Mann hebelte am Mittwoch (06.09.23) gegen 22.15 Uhr die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Marbacher Weg auf. Anschließend setzte er sich im Eingangsbereich auf eine Sitzgelegenheit. Nachdem ihn eine Bewohnerin bemerkte und verscheuchte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der ungebetene Gast ist etwa 20 Jahre alt, dünn und 1,80 Meter groß. Er hat einen helleren Hautteint und kurze dunkelblonde Haare. Er trug ein Basecap und eine Jeans. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. Wer kann Hinweise auf die Identität der beschriebenen Person geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Stadtallendorf: Verletzter Radfahrer nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Schillerstraße nach Zeugen. Ein unbekannter Radfahrer war am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf dem Gehweg unterwegs. Als er mit seinem Lenker einen geparkten PKW touchierte, stürzte der Mann und blutete am Kopf. Eine Zeugin wollte dem gestürzten Biker helfen und den Rettungsdienst informieren. Nachdem der Biker dies jedoch ablehnte fuhr er einfach davon. Der Unbekannte ist etwa 70 Jahre alt. Er hat kurze weiße Haare und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Hinweise zur Identität des Radfahrers nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/93050 entgegen.

Rauschenberg: Gegenstand verloren - Kradfahrer fährt drüber

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße 3077 zwischen Bracht und Rosenthal verloren hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch (06.09.23) gegen 11.35 Uhr war ein 56-jähriger Kradfahrer mit seinem Fahrzeug von Bracht in Richtung Rosenthal unterwegs. Als er zum Überholen eines in gleicher Richtung fahrenden Verkehrsteilnehmers auf die Gegenfahrbahn ausscherte, fuhr er plötzlich über einen metallischen Gegenstand, vermutlich ein Radstopper. Dabei verloren beide Reifen Luft und der im Landkreis lebende Biker musste anhalten. Welches Fahrzeug transportierte auf der Landstraße 3077 zwischen Rosenthal und Bracht mindestens einen Radstopper? Zeugen die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

