Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht im Wehrdaer Weg+Tür gegen Ford gestoßen+Drogentest bei Kontrolle in Stadtallendorf positiv+E-Bike in Heskem entwendet+Parkplatzrempler am Kirchhainer Bahnhof

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Unfallflucht im Wehrdaer Weg

Auf einer Parkfläche in der Nähe einer Gaststätte im Wehrdaer Weg beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Park- oder Rangiermanöver einen abgestellten Ford an der linken Seite. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug am Mittwoch (29.08.23)dort hin. Etwa eine Stunde später informierte ein Zeuge die Besitzerin über den frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Marburg unter 0641/406-0 entgegen.

Marburg: Beim Türöffnen gegen Ford gestoßen?

Im Rollwiesenweg beschädigte ein Unbekannter einen geparkten blauen Ford Kuga. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug anhielt und der Fahrer oder ein Beifahrer beim Öffnen der Fahrzeugtür gegen den blauen Kuga stieß. Dabei hinterließ der Unbekannte einen Schaden von mindestens 100 Euro. Zeugen, die den Unfall zwischen 10.00 Uhr am Samstag (02.09.23) und 11.00 Uhr am Sonntag (03.09.23) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Stadtallendorf: Drogentest positiv

In der Niederkleiner Straße erwischten Beamte der Polizeistation Stadtallendorf einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Der Mann fiel den Beamten am Dientagnachmittag (05.09.23) auf, als er dort mit dem Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, durfte er wieder gehen.

Ebsdorfergrund: E-Bike in Heskem gestohlen

Auf ein E-Bike des Herstellers Cube hatten es Diebe am Montagmittag (04.09.23) in der Straße "Zur Gesamtschule" abgesehen. Zwischen 13.00 und 13.15 Uhr machten sie sich an dem etwa 3.800 Euro teuren Bike zu schaffen und suchten damit anschließend das Weite. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des schwarzen Pedelecs machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Parkplatzrempler am Bahnhof

Einen 3.000 Euro teuren Schaden beklagt der Besitzer eines Polos, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den roten VW auf dem Parkplatz am Bahnhof an der rechten Fahrzeugseite touchierte. Die Polizei stellte am Unfallort den Außenspiegel des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges sicher Dabei könnte es sich um einen Transporter in grün bzw. mit grüner Farbe handeln. Zeugen, die den Unfall am Dienstag (05.09.23) zwischen 09.45 und 11.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell