Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Einreise trotz Einreiseverbot endet in der Justizvollzugsanstalt

Pomellen (ots)

Ein 46- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern Mittag in der Ortslage Pomellen angehalten und kontrolliert. Er war Beifahrer in einem in Polen zugelassenen Kleintransporter und in Richtung Ladenthin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab zwei Fahndungsnotierungen: 1. zur Festnahme mit Haftbefehl zur Strafvollstreckung durch die STA Berlin wegen Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchdiebstahl. Der Mann hatte noch 151 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen. 2. zur Festnahme/Ausweisung/Abschiebung -Einreiseverbot Hintergrund: Der Pole war im November 2022 aus Deutschland ausgewiesen worden. Es besteht aktuell ein Einreiseverbot bis zum Jahr 2029. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der JVA Neustrelitz zugeführt.

