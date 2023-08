Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt gestohlenes Wohnmobil sicher

Pomellen (ots)

Zivilstreifen der Bundespolizei gelang heute Morgen auf der Bundesautobahn 11 wieder ein Fahndungserfolg. Den Bundespolizisten fiel ein in Richtung Polen fahrendes Teilintegriertes Wohnmobil der Marke "Adria" auf. Das Fahrzeug wurde zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Penkun angehalten und kontrolliert. Bei der Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass sich an der Aufbautür Einbruchsspuren befanden. Auch das Zündschloss war manipuliert. Kraftfahrer war ein ca. 20 bis 25-jähriger Mann, welche keine Papiere zu sich und dem Fahrzeug vorlegen konnte. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Wohnmobil (Erstzulassung 2016, Zeitwert ca. 45 000,-EUR) kurz zuvor in Bernau/ Brandenburg gestohlen worden ist. Der Besitzer hatte den Diebstahl bereits bemerkt und angezeigt. Der Kraftfahrer wurde vorläufig festgenommen, das Wohnmobil sichergestellt. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Kriminalpolizei MV abgegeben.

