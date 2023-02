Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Dieseldiebstahl

Germersheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Dieseldiebstahl in der Werftstraße in Germersheim. Unbekannte entwendeten dabei mehrere hundert Liter Diesel aus einem abgestellten Bagger. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell