POL-PDLD: Als mit dem Fahrrad "verwurschdelt"...

Bad Bergzabern (ots) - Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kapeller Straße, ein Verkehrsunfall. Vermutlich ein schwarzer Pkw BMW stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen weißen Pkw Peugeot 208 mit SÜW-Zulassung. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

