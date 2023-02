POL-PDLD: Bad Bergzabern Schwarzer BMW gesucht

Schwegenheim/ Bellheim/ Rülzheim (ots) - Am Mittwochmorgen wurden durch Beamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen in der Neustadter Straße in Schwegenheim durchgeführt. Innerhalb des Kontrollzeitraums kam es dort erfreulicherweise zu keinen Verstößen. Bei einer anschließenden Lasermessung in der Postgrabenstraße in Bellheim waren insgesamt 12 Autofahrer zu schnell. Einer davon hatte zudem keinen ...

mehr