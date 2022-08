BPOL-F: Mittelschwere Verletzung nach Biss in den Oberarm

Frankfurt am Main (ots) - Am Mittwochnachmittag (17. August) kam es in der Toilettenanlage im Frankfurter Hauptbahnhof zu einem Zwischenfall. Ein polizeibekannter, psychisch labiler 50-jähriger Mann stach, ohne ersichtlichen Grund, mit einem Einwegrasierer in der Hand in die Richtung von drei Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren. Die Kinder konnten dem ...

