Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: 850 Kg Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

Frankfurt am Main (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen unbekannte Täter, die im Zeitraum vom 11.08.2022 (16:00 Uhr) bis zum 15.08.2022 (08:00 Uhr) zwei Kabeltrommeln mit insgesamt ca. 850 Kg Kupferkabel entwendet haben.

Der Tatort liegt im Bereich der Wintersporthalle Frankfurt am Main an der Bahnstrecke zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und dem Bahnhof Stadion.

Der Diebstahl wurde am gestrigen Montagvormittag durch einen Mitarbeiter festgestellt. Laut dessen Aussage wurden die Kabeltrommeln nach Beendigung der Bauarbeiten am Donnerstag, 11.08.2022, mittels Bauzaun und Schellen gesichert. Zu Beginn der Arbeiten am Montag war der Bauzaun geöffnet und die Schellen abgeschraubt. Es konnten demnach keine Beschädigungen am Zaun oder an den Bauzaunschellen festgestellt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.800 Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1100 oder über www.bundespolizei.de gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell