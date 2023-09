POL-MR: Peugeot zerkratzt + Diebe scheiterten an Tresor + Weinflasche gegen PKW + VW zerkratzt + Wahlplakat beschädigt + Unfälle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Peugeot zerkratzt

Mehrere hundert Euro hoch ist der Schaden, den Unbekannte an einem grauen Peugeot 308 durch Kratzer verursachten. Zwischen 22.20 Uhr und 23.20 Uhr am letzten Freitag hinterließen sie in der Untergasse beim Schlossbergcenter mehrere Kratzer an der Fahrertür, der Beifahrertür und der Motorhaube. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Diebe scheiterten an Tresor

Trotz des Einsatzes einer Flex scheiterten Diebe beim Einbruch in ein Schuhgeschäft am Tresor und flüchteten mit deutlich weniger Beute als vermutlich geplant war. Zwischen letztem Samstag, 20.10 Uhr, und dem heutigen Montag, 7.10 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Schuhgeschäft in der Straße Am Kaufmarkt. Bei den anschließenden Bemühungen, zum Tresor zu gelangen und diesen zu knacken, verursachten sie Schäden in einer Höhe von geschätzt 5.000 Euro. Letztlich begnügten sich die Diebe mit zwei Rucksäcken und einer Basecap im Gesamtwert von etwa 100 Euro und flüchteten. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum am Tatort aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Weinflasche gegen PKW

Die Scheibe eines roten Citroen Jumper warfen Unbekannte mit einer Weinflasche ein, wodurch zwischen letzter Woche Dienstag, 12 Uhr, und dem heutigen Montag, 6.55 Uhr, ein etwa 500 Euro hoher Schaden entstand. Der PKW parkte im genannten Zeitraum in der Straße Afföllerwiesen. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: VW zerkratzt

Unbekannte zerkratzten einen in der Straße Am Eschenberg geparkten VW und verursachten dabei zwischen letzter Woche Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Wahlplakat beschädigt

Im Spechtweg beschädigten Unbekannte ein CDU-Wahlplakat, indem sie es von der vorgesehenen Vorrichtung abtrennten. Zeugen meldeten den Schaden am gestrigen Sonntag, die Schadenshöhe dürfte vermutlich im knapp dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Kradfahrer gestürzt, Wohnmobilfahrer fährt weiter

Auf der B3 in Richtung Gießen stürzte am letzten Freitag in Höhe der Abfahrt Marburg Mitte ein 59-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads. Der aus Ebsdorfergrund kommende Mann verletzte sich dabei schwer am Fuß und kam in ein Krankenhaus. Ursächlich für den Sturz war bisherigen Ermittlungen zufolge wohl ein unerwartetes, bislang auch unerklärliches plötzliches Abbremsen eines vorausfahrenden Wohnmobils. Der Rollerfahrer bremste daraufhin gegen 16 Uhr ebenfalls stark ab, geriet ins Schleudern und stürzte, ohne dass er dabei mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Der unbekannte Fahrer des Wohnmobils stieg anschließend wohl noch kurz aus und ging in Richtung der Ersthelfer, die sich um den Verletzten kümmerten. Bevor er bei ihnen ankam, drehte er um und fuhr mit seinem Wohnmobil davon. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen und sich noch nicht bei der Polizei als Zeuge zur Verfügung gestellt? Wer kann Abgaben zum Wohnmobil oder dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Lahntal- Caldern: Kind weicht aus und verletzt sich

Ein neunjähriges Mädchen aus Lahntal war letzte Woche Freitag mit einem Tretroller in der Rimbergstraße auf dem Gehweg von der Kernbacher Straße kommend unterwegs, als sich zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr von hinten einer heller PKW näherte. Offenbar schnitt der unbekannte Fahrer beim Vorbeifahren an dem Kind die leichte Rechtskurve und fuhr dabei, etwa gegenüber einer ehemaligen Gaststätte, teilweise auf dem Bürgersteig. Aus Angst vor einer Kollision sprang die Neunjährige von ihrem Roller ab und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz leicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich, ohne sich um das Kind zu kümmern. Nähere Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin sowie zum Fahrzeug liegen nicht vor. Die Marburger Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

