POL-COE: Coesfeld, Mittelstraße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch (08.02.23) zur Kollision zwischen den Außenspiegeln eines Busses und eines weißen Lkw. Der Busfahrer war auf der K4 in Richtung Senden unterwegs, der unbekannte Lkw-Fahrer in Richtung Buldern. Gegen 16.25 Uhr touchierten sich die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um ...

