Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schockanrufe - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt/Korb: Schockanrufe

Im Rems-Murr-Kreis wurden am Mittwoch wieder mehrere sogenannte Schockanrufe registriert, wobei in zwei Fällen die Betrugsabsicht nicht erkannt wurde.

Bereits am Vormittag wurde eine 79-jährige Seniorin von den Betrügern kontaktiert. Ihr wurde vorgegaukelt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei. Die Tochter befinde sich deshalb in Untersuchungshaft und könne lediglich nach Zahlung einer Kaution wieder freikommen. Letztlich hat das Opfer Wertgegenstände in Höhe ca. 50.000 Euro an einen unbekannten Betrüger übergeben. Nachmittags ereignete sich in Korb ein identischer Vorfall. Ein angerufene Seniorenpaar wurde ebenfalls zur Zahlung einer angeblichen Kaution getäuscht. Das Ehepaar übergab den Betrügern letztlich ca. 16.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt nochmals eindringlich vor solchen Telefonbetrügern oder auch vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen und zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" würde niemals bei derartigen Vorfällen eine Kaution einfordern bzw. in Empfang nehmen, schon gar nicht an der Haustür. Bei betrügerischen Anrufen rät die Polizei zur besonderen Vorsicht. Kommen bei solchen Anrufen die geringsten Zweifel auf, sollten sie umgehend das Gespräch beenden und über die bekannten Rufnummern mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der "echten" Polizei Rat holen. Diese ist rund um die Uhr, in dringenden Fällen auch über Notruf erreichbar.

Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um ihre Liebsten sind!

Ein Info-Blatt zu Umgang und Verhalten bei Anrufen von "falschen Polizeibeamten", "Schockanrufen" oder weiteren Maschen von Telefonbetrügern finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/285-IB-Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon.pdf .

Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben die Unterlagen herunterzuladen oder auszudrucken, so bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden sich an Ihr örtliches Polizeirevier! Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich diesen Betrugsmaschen!

Korb: Verkehrsunsicher unterwegs

Eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 11.40 Uhr die K 1911 in Richtung Winnenden. Hierbei fiel sie mit extrem unserer Fahrweise auf. Sie stoppte z.B. ohne ersichtlichen Grund im Kreisverkehr und kam kurz vor Winnenden über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab, wo sie mit ihrem Auto die Leitplanke streifte. Dort wurde der Pkw abgewiesen und streifte einen Radfahrer, der dort gerade noch rechtszeitig nach erkennen der Gefahrensituation noch stoppen konnte. Sollten noch mehrere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise der 82-jährigen Autofahrerin gefährdet worden sein, sollten sie sich bitte mit der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell