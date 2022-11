POL-SE: Wedel - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Freitag, den 04.11.2022, ist es in Quickborn und Bokholt-Hanredder zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. In Quickborn versuchten Unbekannten im Eichenweg zwischen 08:45 und 09:45 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen, gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden. In der Hauptstraße in Bokholt-Hanredder kam es zwischen 14:45 und 19:45 Uhr zum Einbruch in ein ...

