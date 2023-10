Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberrot: Unfallflucht

Am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Stiersbachstraße geparkten Audi. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Parkrempler

Beim Ausparken in der Salzburger Straße stieß am Donnerstag gegen 15.20 Uhr eine 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin gegen einen geparkten Opel. Dabei entstand rund 2500 Euro Schaden.

Crailsheim-BAB6: Unfall beim Ausweichen

Ein 69-Jähriger befuhr am Donnerstagabend die BAB 6 auf dem linken Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg. Gegen 20.35 Uhr zog ein neben ihm fahrender weißer Transporter plötzlich nach links, sodass der 69-Jährige ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Dabei prallte er gegen die Schutzplanken und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in die Böschung schleuderte. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Transporter-Fahrer setze seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise auf diesen nimmt die Verkehrspolizei in Kirchberg unter Telefon 07904/94260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell