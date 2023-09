Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Schule endet in Vandalismus

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstagmittag, 15 Uhr bis Montagmorgen, 08 Uhr, wurde zunächst eine Fensterscheibe eines Gartenhauses auf dem Gelände einer Schule im Neckarauer Waldweg eingeschlagen. Betreten wurde das Gartenhaus, welches als Werkstatt genutzt wird, nicht. Auch wurde nichts entwendet. Hiernach wurde durch eine unbekannte Täterschaft die die Sporthalle aufgesucht. Wie die unbekannte Täterschaft in die Halle gelangte/n, ist nicht bekannt. In der Sporthalle wurden dann wahllos Feuerlöscher benutzt und Wände und Umkleideräume damit verunreinigt.

Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

