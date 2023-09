Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Besuch auf dem Stadtfest beraubt - Zeugen gesucht

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sonntagfrüh zwischen 00:30 Uhr und 01:00 befand sich ein 27-Jähriger in der Kurpfalzstraße auf Höhe der Hausnummer 13, um auf einen Freund zu warten. Während er wartete, setzte er sich auf den Bordstein und telefonierte, als ihn eine vier bis fünfköpfige Personengruppe umstellte. Er wurde von mindestens einer Person am Arm festgehalten, so dass er nicht aufstehen konnte. Die anderen nutzen die Gelegenheit, um ihm so sein Smartphone, seine Kopfhörer sowie seine Bauchtasche zu entwenden. Hiernach flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige wurde durch den Haltegriff leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Die Täter können lediglich wie folgt beschrieben werden:

Männlich, Anfang 20 Jahre, dunkle Haare, mindestens einer der Täter trug kurze Haare

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

