Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall in Tiefgarage geflüchtet - Zeugen gesucht

Eberbach (ots)

Bereits am 30.08.2023, in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr, ereignete sich in der Tiefgarage am Leopoldsplatz ein Verkehrsunfall, bei dem der Skoda einer 45-Jährigen am linken Fahrzeugheck beschädigt wurde.

Der Skoda war im ersten Untergeschoss, auf einem sogenannten Frauen-Stellplatz abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro im unteren, vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen die Hinweise zu dem oder der Verursacher/in geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06271/9210-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell