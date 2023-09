Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Angebliche Schaumparty sorgt für Polizei und Feuerwehreinsatz

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kippte eine bislang unbekannte Täterschaft eine größere Menge Spülmittel in das Wasser des Brunnens am Adenauerplatz. Die daraus resultierende Schaumentwicklung brachte innerhalb kürzester Zeit den Brunnen dermaßen zum "Überlaufen", dass er durch die Feuerwehr abgeschaltet werden musste. Zuvor mussten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Platzverweise erteilen, da sich immer mal wieder Passanten auf die Schaumparty verirrten.

Inwieweit ein Schaden im Bereich des Brunnens entstanden ist, wird derzeit noch geprüft. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Heidelberg Mitte ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell