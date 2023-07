Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Polizist an Haustür

Hohleborn (ots)

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich an der Haustür als vermeintliche Polizisten ausgeben, um so in das Haus /in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. In den vier Wänden der Opfer angekommen, sind sie auf der Suche nach verwertbaren Sachen oder Bargeld. Auch ein Mann aus Hohleborn wurde bei seinem Spaziergang durch die Ortschaft von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte gab vor, den Geschädigten von einem Klinikaufenthalt zu kennen. Als der Geschädigte wieder zu Hause war, klingelte kurz darauf ein weiterer Mann an seiner Haustür und stellte sich als Polizist der Kripo Eisenach vor. Dieser gab vor, dass der Mann, welcher den Geschädigten zuvor auf der Straße angesprochen hatte, polizeilich gesucht werden würde. Als er den vermeintlichen Polizisten aufforderte sich auszuweisen, druxte dieser rum, begab sich zu einem geparkten Pkw und fuhr davon. Hinweise auf das genutzte Fahrzeug liegen nicht vor. Ob die beiden Männer als Betrügerduo agierten, ist nicht bekannt. Es entstand kein Schaden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser dreisten Masche und rät, keine fremden Personen ins Haus bzw. in die eigene Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen. Beim geringsten Zweifel rufen Sie bei der Behörde an, von der die vermeintliche Amtsperson kommt. Suchen Sie hierzu eigenständig die Telefonnummer heraus und vergewissern Sie sich telefonisch bei der Polizei, ob der Einsatz des "Polizisten" seine Richtigkeit hat. Lassen Sie während des Telefonats die fremden Personen nicht aus den Augen.

