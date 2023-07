Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher auf Beutezug

Trusetal (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Nacht zu Dienstag ein Grundstück in der Linsenwiese in Trusetal und brachen anschließend gewaltsam in eine dort befindliche Werkstatt ein. Hier entwendeten sie Spielzeug, Alkoholika und Elektrogeräte. Ein auf dem Grundstück abgestellter Lastwagen, fiel den Tätern ebenfalls zum Opfer. Die Einbrecher schlitzten die Plane des Aufliegers auf. Offensichtlich wurden sie nachfolgend bei der Tathandlung gestört und flohen in unbekannte Richtung. Am Sattelauflieger entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei (03693 591-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell