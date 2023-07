Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülltonnenbrand - Polizei sucht Zeugen

Meiningen (ots)

Eine Papiertonne vor dem Gebäude einer Jugendeinrichtung in der Marienstraße in Meiningen brannte am Dienstag kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärten Gründen. Durch den Brand wurde der Gebäudesockel, die Fassade sowie ein Fenster beschädigt. Ein Übergreifen auf das Gebäudeinnere konnten die Kameraden der Feuerwehr glücklicherweise verhindern. Die Höhe des Brandschadens muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

