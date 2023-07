LPI-SHL: Junge Fahrerin kracht gegen Baum

Hildburghausen (ots) - Ein 15-jähriger Simsonfahrer erlitt Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Ulmenweg in Hildburghausen leichte Verletzungen. Er stieß mit einem Transporter zusammen und kam dabei zu Fall. Die Verletzungen waren jedoch nicht so schwerwiegend, sodass der Einsatz eines Rettungswagens entbehrlich war. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

