Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und Roller

Schwetzingen (ots)

Eine 32-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte am Sonntag gegen 12:30 Uhr von einem Parkplatz in der Spoleto-Straße einzufahren. Hierbei übersah sie einen Rollerfahrer und seine Sozia. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass die beiden auf dem Roller sitzenden Personen stürzten und sich leicht verletzten. Die Mitfahrerin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Sturz wurde noch ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe an allen Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigeren, vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell