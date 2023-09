Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddiebe lassen Fahrrad zurück - Eigentümerin

Eigentümer gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots)

Bereits am 19.08.23 gegen 23:30 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass sich zwei männliche Personen an einem Fahrradständer in der Main-Neckar-Bahn-Straße an den dortigen Fahrrädern zu schaffen machten. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers Ladenburg nahmen die beiden Männer noch an der Tatörtlichkeit fest. Einer der beiden Tatverdächtigen war gerade dabei, sich mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit zu entfernen. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrrad, ein Mountainbike, sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Bislang hat sich noch kein Eigentümer bzw. keine Eigentümerin gemeldet, weshalb das Polizeirevier Ladenburg nun auf der Suche nach dieser oder diesem ist.

Das Polizeirevier Ladenburg nimmt unter der Telefonnummer 06203/9305-0 Hinweise auf die Eigentümerin oder den Eigentümer entgegen.

