POL-BOR: Groß-Reken - Vandalismus an Auto

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Industriestraße; Tatzeit: zwischen 17.01.2023, 16.00 Uhr, und 18.01.2023, 09.00 Uhr; Stand gehalten hat eine Tür in der Nacht zum Mittwoch Einbrechern in Isselburg: Die Täter hatten vergeblich versucht, in das Betriebsgebäude an der Industriestraße einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für ...

